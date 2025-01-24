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Царьград

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Сербско-российский дуэт Милич и Плешивцев уступили в финале Australian Open

Сербско-российский дуэт Милич и Плешивцев уступили в финале Australian Open

Сербский и русский теннисисты, Огнен Милич и Егор Плешивцев, проиграли в финале парного юношеского Australian Open Максуэллу Экстеда из США и Яну Кумстата из Чехии.

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