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Merit Financial Advisors объявляет о покупке Towson Wealth Management на $502,5 млн

Merit Financial Advisors объявляет о покупке Towson Wealth Management на $502,5 млн

Американская финансово-консалтинговая компания Merit Financial Advisors, специализирующаяся на управлении крупным частным капиталом и персональном финансовом планировании, 28–29 июля 2026 года объявила о закрытии сделки по приобретению независимой инвестиционной фирмы Towson Wealth Management, LLC (штат Мэриленд).

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