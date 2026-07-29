Merit Financial Advisors объявляет о покупке Towson Wealth Management на $502,5 млн

Американская финансово-консалтинговая компания Merit Financial Advisors, специализирующаяся на управлении крупным частным капиталом и персональном финансовом планировании, 28–29 июля 2026 года объявила о закрытии сделки по приобретению независимой инвестиционной фирмы Towson Wealth Management, LLC (штат Мэриленд).
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