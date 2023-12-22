В Татарстане не будут запрещать аборты в частных клиниках, если такое решение не примут на федеральном уровне

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин заявил, что он не противник абортов. Он добавил, что запрещать частным клиникам проводить аборты по желанию женщины не будут, но власти готовы к такому решению в случае его принятия на федеральном уровне.
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