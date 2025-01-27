Бывший начальник милиции, подозревавшийся в убийстве главы Озерского района, внезапно умер в СИЗО

Бывший глава УВД подмосковных Озер Анатолий Камышов, арестованный несколько месяцев по подозрению в организации убийства главы администрации Озерского района Московской области в 2002 году, скончался в воскресенье вечером в столичном СИЗО .
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