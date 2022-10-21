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Максим Вылегжанин: «Сейчас идут чисто политические действия. Без России мировой лыжный спорт потеряет в зрелищности»

Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин высказался об отстранении сборной России от международных стартов.

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