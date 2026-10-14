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Einstein Stars Matthew Gray Gubler, Melissa Fumero, And Tony Shalhoub Preview CBS Crime-Solving Comedy From Monk EPs

Einstein Stars Matthew Gray Gubler, Melissa Fumero, And Tony Shalhoub Preview CBS Crime-Solving Comedy From Monk EPs

TVLine's Ryan Schwartz chats with Einstein stars Matthew Gray Gubler, Melissa Fumero and Tony Shalhoub about CBS' new crime-solving comedy.

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