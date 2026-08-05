В Румынии из-за энергокризиса вновь запустили советскую угольную ТЭЦ Практически во всех странах Европы усугубляется энергетический кризис, изначально вызван.
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В Румынии из-за энергокризиса вновь запустили советскую угольную ТЭЦ Практически во всех странах Европы усугубляется энергетический кризис, изначально вызван.
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