Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Москалькову в отставку и чем быстрее тем лучше, Таким не место на госслужбе.Это уже ни на что...
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Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

@ Алексей Филиппов/РИА Новости Tекст: Валерия Городецкая Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс.

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