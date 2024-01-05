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Русская весна

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  • НС Крокодилов
    у них там есть пункты не то гнилости, не то гнидости. Гниды одним словом остались. По ним и ковровыми можно и ничуть ...Мощнейший взрыв в...
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    👍👏Схвачен предатель...
  • НС Крокодилов
    можно к бомбе привязать и сбросить на противникаСхвачен предатель...

Бои на фланге Артёмовска: 123-я бригада уничтожает врага (ВИДЕО)

Бои на фланге Артёмовска: 123-я бригада уничтожает врага (ВИДЕО)

123-я бригада уничтожает врага в ходе продолжающихся боёв на фланге Артёмовска. Бойцы группировки войск «Юг» продолжают наступление на северском направлении у Берестового при поддержке артиллерии и ударных дронов, уничтожающих позиции и личный состав врага.

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