Дождались, конвои НАТО в Чёрном море

НАТОвцы раскрыли свои планы, которые могут стать причиной серьезного мирового конфликта. Вдумайтесь, кому-то так важно кормить бедные страны, что ради этого в НАТО готовы на огромный риск, а именно конвои из флота НАТО планируют сопровождать грузовые суда с зерном.