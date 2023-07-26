НАТОвцы раскрыли свои планы, которые могут стать причиной серьезного мирового конфликта. Вдумайтесь, кому-то так важно кормить бедные страны, что ради этого в НАТО готовы на огромный риск, а именно конвои из флота НАТО планируют сопровождать грузовые суда с зерном.
Дождались, конвои НАТО в Чёрном море
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
CM
C Major
толпой вместе главным "гопником" у них хватит и наглости и смелости\давно созрели для очередных люлей,и по-другому с ними не получится\схлопочут,лет на 30 успокоятся,поколения сменятся,зате опять рыло в нашу сторону с клыками развернут
Ответить
16 час.
Андрей
заголовок провокационно-бредовый. Автор хайпожёр.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии