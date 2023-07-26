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Дождались, конвои НАТО в Чёрном море

Дождались, конвои НАТО в Чёрном море

НАТОвцы раскрыли свои планы, которые могут стать причиной серьезного мирового конфликта. Вдумайтесь, кому-то так важно кормить бедные страны, что ради этого в НАТО готовы на огромный риск, а именно конвои из флота НАТО планируют сопровождать грузовые суда с зерном.

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Комментарии
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CM
C Major
толпой вместе главным &quot;гопником&quot; у них хватит и наглости и смелости\давно созрели для очередных люлей,и по-другому с ними не получится\схлопочут,лет на 30 успокоятся,поколения сменятся,зате опять рыло в нашу сторону с клыками развернут
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16 час.
Андрей
заголовок провокационно-бредовый. Автор хайпожёр.
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15 час.

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