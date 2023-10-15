Сергей Астахов не женился на любовнице, которая ему родила ребенка

Актер Сергей Астахов рассказал о личной жизни. В начале сентября в жизни Сергея Астахова и его избранницы, бывшей преподавательницы младших классов Виктории Савкеевой произошло важное событие — у пары родился сын Саша.
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