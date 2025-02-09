«Спас товарищей из окружения»: боец из РТ награжден медалями на СВО

Татарстанец Артем Сулагаев служит в зоне СВО с февраля 2022 года. Он – командир минометной батареи. За захват техники ВСУ Сулагаева награждили медалью Суворова, за спасение товарищей из окружения – медалью «За спасение погибавших».
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