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Преступник без национальности: в Госдуму внесли новый законопроект

Преступник без национальности: в Госдуму внесли новый законопроект

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в средствах массовой информации сведений о национальности и религиозных взглядах людей, причастных к преступлениям.

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