Преступник без национальности: в Госдуму внесли новый законопроект

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в средствах массовой информации сведений о национальности и религиозных взглядах людей, причастных к преступлениям.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в средствах массовой информации сведений о национальности и религиозных взглядах людей, причастных к преступлениям.
Свежие комментарии