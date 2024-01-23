Китай готовит «эпичную битву» за фондовый рынок

Непрерывное многомесячное падение фондовых индексов Китая вызвало ответную реакцию властей страны. Премьер-министр КНР Ли Цзян готовит специальное заявление о решительных мерах для стабилизации рынка акций и укрепления доверия инвесторов.
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