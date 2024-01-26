Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Воробей
    За такие устройства нужно бы под годик заключения давать, а не штрафы!МВД предложило ли...
  • Сергей Верясов
    А грязь с дорог тоже будет считаться устройством для скрывания номеров?МВД предложило ли...
  • Алексей Камышов
    Да и за езду с неизменёнными номерами тоже надо! 😂 А то развелось личного транспорта столько, что барину и проехать ...МВД предложило ли...

ЗРК «Тор-М2» обеспечили сверхнадежный щит на Запорожском направлении

ЗРК «Тор-М2» обеспечили сверхнадежный щит на Запорожском направлении

На Запорожском направлении специальной операции расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Южного военного округа круглосуточно обеспечивают войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

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