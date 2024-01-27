Чем меньше гражданских украинцев погибнет - тем хуже

Виктор Рыбаков

Ну прямо как в анекдоте:"Чем больше я пью, тем больше у меня трясутся руки. Чем больше у меня трясутся руки, тем больше я проливаю. Чем больше я проливаю, тем меньше я пью. Следовательно, чем больше я пью - тем меньше я пью".