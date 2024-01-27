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Чем меньше гражданских украинцев погибнет - тем хуже

Чем меньше гражданских украинцев погибнет - тем хуже

"Чем меньше мирных жителей Украины погибнет от рук россиян, тем меньше о нас будут писать иностранные СМИ, тем меньше граждан других стран будут знать, темменьше будет доступно помощи" .

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Ну прямо как в анекдоте:&quot;Чем больше я пью, тем больше у меня трясутся руки. Чем больше у меня трясутся руки, тем больше я проливаю. Чем больше я проливаю, тем меньше я пью. Следовательно, чем больше я пью - тем меньше я пью&quot;.
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Silver Kont
Жаль, что таких не сразу убивают на фронте - отсиживаются на КП, отсасывая у командования...
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
на колючую проволоку..... и подёргать.....
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