"Чем меньше мирных жителей Украины погибнет от рук россиян, тем меньше о нас будут писать иностранные СМИ, тем меньше граждан других стран будут знать, темменьше будет доступно помощи" .
Чем меньше гражданских украинцев погибнет - тем хуже
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Ну прямо как в анекдоте:"Чем больше я пью, тем больше у меня трясутся руки. Чем больше у меня трясутся руки, тем больше я проливаю. Чем больше я проливаю, тем меньше я пью. Следовательно, чем больше я пью - тем меньше я пью".
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18 час.
Silver Kont
Жаль, что таких не сразу убивают на фронте - отсиживаются на КП, отсасывая у командования...
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17 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
на колючую проволоку..... и подёргать.....
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15 час.
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