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Кейт Миддлтон появилась на публике в годовщину брака с принцем Уильямом в джинсах скинни

Кейт Миддлтон появилась на публике в годовщину брака с принцем Уильямом в джинсах скинни

Принцесса Кейт Миддлтон вышла в общество с принцем Уильямом В Шотландии, месте их первой встречи более двух десятилетий назад, Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали 14 годовщину своего бракосочетания.

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