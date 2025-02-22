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Несекретные материалы

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Момент истины

Момент истины

Прекрасная иллюстрация к моей вчерашней статье. Сплошь друзья Америки.Нет у «украины» ничего своего – ни славы, ни воли.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор, ты  белены  обожрался? С чего т ы  так клевещешь на Саддама Хусейна  и  Каддафи, погибших от рук  США? зачем  ты  их причисли  к  друзьям Америки? Это подло.
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13 час.
Алексей Горшков
Я помню, как у нас ржали, типа: &quot;Колебался вместе с линией партии&quot;! Настоящие коньююктурщики-то ТАМ! !!! Когда ИМ ВЫГОДНО - советскому, причём - СТАЛИНСКОМУ - фильму про нашу победу под Москвой &quot;Оскара&quot; дают, ветер изменился - надо Россию, а заодно и Белоруссию обосрать - Нобелевки дают Алексиевич или Муратову! В воздухе переобуваются! Скоро и Зеленский у них у ВСЕХ преступником станет - ПРОЦЕСС УЖЕ ПОШЁЛ !!!
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9 час.
Villi sherbak
Вот такой Роджерс мне по душе.
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