Момент истины

Автор, ты белены обожрался? С чего т ы так клевещешь на Саддама Хусейна и Каддафи, погибших от рук США? зачем ты их причисли к друзьям Америки? Это подло.

Алексей Горшков

Я помню, как у нас ржали, типа: "Колебался вместе с линией партии"! Настоящие коньююктурщики-то ТАМ! !!! Когда ИМ ВЫГОДНО - советскому, причём - СТАЛИНСКОМУ - фильму про нашу победу под Москвой "Оскара" дают, ветер изменился - надо Россию, а заодно и Белоруссию обосрать - Нобелевки дают Алексиевич или Муратову! В воздухе переобуваются! Скоро и Зеленский у них у ВСЕХ преступником станет - ПРОЦЕСС УЖЕ ПОШЁЛ !!!