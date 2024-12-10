Штрафы на пользу: Минфин предлагает часть доходов от ПДД отправить в федеральный бюджет

В настоящее время все средства от этих штрафов поступают в региональные бюджеты. Это предложение было одобрено правительственной комиссией и будет рассматриваться в рамках второго чтения законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс.
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