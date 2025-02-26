Замгубернатора ХМАО Ислаев заявил, что досрочно завершенная в Сургуте программа по расселению аварийного фонда не закрыла проблему

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев признал, что досрочно реализованная в Сургуте программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, не решила в муниципалитете проблему с ветхим фондом.
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