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Payward планирует токенизировать 100 акций компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже

Payward планирует токенизировать 100 акций компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже

Согласно заявлению, Payward токенизирует 100 крупнейших компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, в виде токенов xStocks.

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