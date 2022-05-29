Власти Франции ввели ограничение на использование пресной воды

pixabay.com Рекордно жаркая весна во Франции привела к сильнейшей засухе. На этом фоне власти страны вводят все более жесткие ограничения на потребление воды предприятиями и рядовыми гражданами, сообщает министерство экологического перехода Франции.
pixabay.com Рекордно жаркая весна во Франции привела к сильнейшей засухе. На этом фоне власти страны вводят все более жесткие ограничения на потребление воды предприятиями и рядовыми гражданами, сообщает министерство экологического перехода Франции.
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