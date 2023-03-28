Суд рассматривает дело о госизмене военнослужащего Ростовского гарнизона

В Ростове-на-Дону находится в судебном производстве уголовное дело в отношении военнослужащего. Ему предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном получении сведений, которые составляют гостайну.
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