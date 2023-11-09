Microsoft предложила политикам защиту от дипфейков

В эпоху цифровых технологий, когда искусственный интеллект (ИИ) может упростить распространение дезинформации, Microsoft предлагает новый инструмент для борьбы с дипфейками, который поможет укрепить кибербезопасность в преддверии мировых выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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