Как на самом деле обстояли дела с курсом валют в СССР

﻿﻿Многие слышали выражение, что раньше доллар был равен 67 копейкам. Так ли это на самом деле или это был просто миф? Предыстория Для начала стоит отметить, что свободное обращение долларов и других валют в СССР было запрещено законом, а хранение или торговля влекли за собой наказание.