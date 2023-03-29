Как на самом деле обстояли дела с курсом валют в СССР

Многие слышали выражение, что раньше доллар был равен 67 копейкам. Так ли это на самом деле или это был просто миф? Предыстория Для начала стоит отметить, что свободное обращение долларов и других валют в СССР было запрещено законом, а хранение или торговля влекли за собой наказание.
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