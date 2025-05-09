Hongqi E-HS9: обзор китайского электрического кроссовера

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Предоставляем вашему вниманию детальный обзор китайского электромобиля Hongqi E-HS9. ♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Вызов признанным производителям автомобилей класса люкс Китайский электрический кроссовер Hongqi E-HS9, выпущенный FAW Group под своим премиальным брендом Hongqi, является одним из самых амбициозных электромобилей (EV), появившихся в Китае.