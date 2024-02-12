Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 31

Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края увеличилось до 31 человека. Соответствующие данные в беседе с РИА Новости приводит представитель регионального управления Роспотребнадзора.
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