Прогноз погоды в Крыму на сегодня. Симферополь: +13° 🌧️ дождь Севастополь: +11° 🌧️ дождь Ялта: +11° 🌧️ дождь Евпатория: +9° ☁️пасмурно Бахчисарай: +9° 🌧️ дождь Джанкой: +10° 🌧️ дождь Феодосия: +10° 🌧️ дождь Судак: +13° ☁️облачно Керчь: +11° 🌧️дождь Черноморское: +8° ☁️облачно Крым Оперативный.
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