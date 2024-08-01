Даниил Медведев покинул Олимпиаду-2024 после поражения от Феликса Оже-Алассима

Даниил Медведев покинул Олимпийские игры после поражения от Феликса Оже-Аллиассима. Российский теннисист, занимающий пятое место в мировом рейтинге, проиграл канадскому спортсмену со счетом 3:6, 6:7 (5:7) в матче третьего круга.
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