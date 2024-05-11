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Закон и Порядок

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Впервые с 2003-го ученые повысили до максимума оценку магнитной бури

Впервые с 2003-го ученые повысили до максимума оценку магнитной бури

Метеорологи США впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимума Метеорологи впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимальной (G5).

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