Ликвидировать источник: в РФ утверждена новая стратегия противодействия экстремизму

Президент РФ утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. В документе подчеркивается, что Россия относит к экстремистским угрозам инициирование «цветных революций», фальсификацию истории, терроризм, неонацизм.
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