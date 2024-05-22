Глава СПЧ при Президенте России: в нашей стране надо запретить никабы, а ребенку, не знающему русский, не место в школе

anna_n8mailru Надежда Антошкина

В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Почему они в своих странах нашим тёткам не разрешают ход ить в шортах и с голыми пупками, а мы их выходки в своей стране почему должны терпеть? Хотят жить в нашей стране, пусть соблюдают наш порядок жизни.