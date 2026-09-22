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Красный Крест: с начала конфликта РФ и Украины пропали без вести 275 000 человек

Красный Крест: с начала конфликта РФ и Украины пропали без вести 275 000 человек

С начала вооруженного конфликта России и Украины пропали без вести 275 тыс. человек. Такие данные привела «Ведомостям» президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер.

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