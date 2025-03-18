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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Телохранитель Месси о предложении блогера Пола разрешить судебный спор на ринге: «Лео его даже не знает. Если Логан хочет подраться, он может драться со мной»

Напомним, американский ютубер и рестлер Логан Пол оказался вовлечен в судебную тяжбу с Лионелем Месси из-за их энергетических напитков Prime Hydration и Mas+.

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