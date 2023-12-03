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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Лада" врезалась в жилой дом в центре Барнаула

"Лада" врезалась в жилой дом в центре Барнаула

Два человека попали в больницу Авария произошла утром 3 декабря в центре Барнаула. Подробности рассказали в ГИБДД 19-летний парень за рулем "Лады" на проспекте Ленина поворачивал налево и не уступил дорогу иномарке, за рулем которой находилась девушка 2002 года рождения.

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