Глобальное потепление: ВМО предсказывает рекордные температуры до 2029 года

Всемирная метеорологическая организация при ООН в докладе прогнозирует сохранение мировых температур на рекордно высоких уровнях с 2025 по 2029 годы, что приведет к климатическим рискам и влиянию на экономику и экосистемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии