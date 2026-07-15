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Вода — как моторное масло. Жители Донецка жалуются на грязную воду и перебои с её подачей

Вода — как моторное масло. Жители Донецка жалуются на грязную воду и перебои с её подачей

Жители столицы ДНР продолжают сталкиваться с критической ситуацией в сфере водоснабжения. После того как Украина прекратила подачу воды по каналу «Северский Донец — Донбасс», ресурс поступает в город с огромными перебоями — не чаще одного раза в три дня и всего на несколько вечерних часов.

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