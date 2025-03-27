Автоледи на BMW сбила малолетнего велосипедиста в Смоленске

Пострадавшего смолянина увезли на «скорой». Автоинспекторы устанавливают обстоятельства инцидента Наезд иномарки, за рулём которой находилась местная жительница, на передвигавшегося на велосипеде мальчика девяти лет произошёл сегодня улице Кирова Смоленска.