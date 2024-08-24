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  • Александр
    у этого афтора и его протеже вместо головы и мозгов маленький писюн торчит!!!Даня Милохин хоче...
  • Владимир Лев
    Да не надо нам этих тварей ближайшие 100 лет.Даня Милохин хоче...
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    Там они и сдохнут только и всего им уже не привыкать это делать!Крупные силы ВСУ ...

Павел Дуров арестован во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Павел Дуров арестован во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова буквально только что арестовали во Франции.  фото: TechCrunch Disrupt Europe, Berlin 2013 Uploaded by Schreibvieh Как сообщает французское издательство TF1 Info, Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже около 8 часов вечера по местному времени.

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