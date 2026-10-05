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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают учителя

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают учителя

Ваш браузер не поддерживает видео. Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что повышение престижа педагогического труда — это приоритетная задача властей всех уровней.

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