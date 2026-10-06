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Рязанские новости

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Касимовский суд наказал неплательщика алиментов исправительными работами

Касимовский суд наказал неплательщика алиментов исправительными работами

Мужчина задолжал сыну более 30 тысяч рублей алиментов, ранее его уже привлекали к административной ответственности и назначали обязательные работы.

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