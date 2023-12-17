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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе»

«Леон должен быть следующим. Сегодняшний бой был дерьмом собачьим. Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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