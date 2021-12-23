В Японии построили первый в мире электрический танкер: Новости ➕1, 23.12.2021

Судно названо Asahi в честь компании, по заказу которой было построено — Asahi Tanker. Длина танкера составляет 62 м, а вместительность — 1,28 тыс.
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