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Татар-информ

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Подкасты о вере – за решеткой: проект «Татар-информа» покажут в колониях РТ

Подкасты о вере – за решеткой: проект «Татар-информа» покажут в колониях РТ

Три года «Татар-информ» простым языком рассказывает о православии и исламе в подкастах «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом», а теперь смотреть их смогут и осужденные: проект запускают на внутреннем ТВ колоний Татарстана.

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