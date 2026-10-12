«Карпин показал, наконец, костяк сборной России. Закончился этап просмотра и начался этап подготовки» - Колосков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что главным итогом осеннего сбора сборной России стало то, что главный тренер Валерий Карпин показал костяк команды, который будет представлять страну на международных соревнованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым