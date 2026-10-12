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Спорт Уик-Энд

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«Карпин показал, наконец, костяк сборной России. Закончился этап просмотра и начался этап подготовки» - Колосков

«Карпин показал, наконец, костяк сборной России. Закончился этап просмотра и начался этап подготовки» - Колосков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что главным итогом осеннего сбора сборной России стало то, что главный тренер Валерий Карпин показал костяк команды, который будет представлять страну на международных соревнованиях.

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