"В России я дагестанец, а за границей - русский": Путин озвучил Гамзатовскую формулу России

Путин выступил на вечере в честь 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. В "Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей русский", - озвучил глава государства Гамзатовскую формулу России.
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