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Запас прочности мировой экономики близок к исчерпанию – главный экономист МВФ

Запас прочности мировой экономики близок к исчерпанию – главный экономист МВФ

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Сильвана Тенрейро на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Бангкоке заявила, что запас прочности мировой экономики достигает пределов, а рост расходов на обслуживание государственного долга сокращает бюджетные резервы стран.

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