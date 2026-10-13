Запас прочности мировой экономики близок к исчерпанию – главный экономист МВФ

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Сильвана Тенрейро на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Бангкоке заявила, что запас прочности мировой экономики достигает пределов, а рост расходов на обслуживание государственного долга сокращает бюджетные резервы стран.
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