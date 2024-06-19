Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом КНДР

Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником. Председатель КНДР также назвал российского лидера Владимира Путина самым дорогим другом корейского народа, сообщает РИА Новости.
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