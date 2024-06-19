RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Прав  ГЛАВКОМ! Запросто можно потерять... Слышно, эти суки янки уже давно СУЕТЯТСЯ, собираясь с силами захватить ее....Главком ВМФ призв...
  • Юрий Сотников
    До суда кормить их той самой фасольюВ Москве отправил...
  • Eduard
    Он прав,а рстальные просто бандиты.Люди даже не понимают,что участвуют в афере всемирной!Выступление полит...

Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом КНДР

Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом КНДР

Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию самым честным другом и соратником. Председатель КНДР также назвал российского лидера Владимира Путина самым дорогим другом корейского народа, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх