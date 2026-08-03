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Академик РАН Онищенко: вероятность распространения вируса Бурбон в России низкая

Академик РАН Онищенко: вероятность распространения вируса Бурбон в России низкая

Вероятность заноса и распространения вируса Бурбон в России крайне низка. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости».

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