Театр абсурда
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Театр абсурда

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Глава ВЦИОМа высказался о значении судьбы Пригожина для России

Глава ВЦИОМа высказался о значении судьбы Пригожина для России

Yulia Morozova/Reuters Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал большой удачей для России судьбу предпринимателя и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Что Пригожин «вел себя совершенно не как системный игрок». ВСЁ ПРАВИЛЬНО: ПРИГОЖИН ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЛ САМ, А СИСТЕМНЫЙ ИГРОК ВОРОВАЛ ИХ У ГОСУДАРСТВА!
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14 час.
Galina Bobryasheva
Поэтому система его и убрала. Он был опасен для системы, а не для народа!
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14 час.

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